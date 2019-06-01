مقتل 12 شخصا في إطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأميركية

2019/06/01 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد الشرطة في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأميركية إن موظفا ساخطا بالمدينة أطلق النار في مركز البلدية بالمدينة فقتل 12 شخصا وأصاب ما لا يقل عن ستة آخرين قبل مقتله

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