القمة الإسلامية تؤكد على دولة فلسطينية عاصمتها القدس

2019/06/01 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، التي اختتمت في مكة المكرمة قبل قليل، تحت عنوان :"قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل"، على أهمية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.

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