القمة الإسلامية تشيد بدور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة

2019/06/01 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد البيان الختامي للقمة الإسلامية التي اختتمت اعمالها في مكة المكرمة قبل قليل، بدور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة

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