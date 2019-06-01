2019/06/01 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k_FQvmSb2eA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا الرجل يساعد الناس امام الكامرة علمود يطش شوفوا ردة فعل الناس من حوله) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هذا الرجل يساعد الناس امام الكامرة علمود يطش شوفوا ردة فعل الناس من حوله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).