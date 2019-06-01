2019/06/01 | 04:50

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بغداد:سومر نيوز

أنهت محكمة الكاس الدولية، المختصة بفض النزاعات الرياضية، جلستها مع المعترضين العراقيين، في ما يخص الطعن...

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