إسبانيا تحبط مخططا لتمويل عودة الجهاديين إلى أوروبا

2019/06/01 | 05:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسبانيا تحبط مخططا لتمويل عودة الجهاديين إلى أوروبامدريد - أعلنت الشرطة الإسبانية أنها أوقفت سوريّا يشتبه بأنه أرسل مبالغ إلى جهاديين أوروبيين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية كي يتمكنوا من العودة إلى أوروبا، وفيما تترصد أجهزة الاستخبارات الأوروبية استخدم المقاتلون الأجانب شبكات التواصل الاجتماعي للطلب من أنصارهم تمويل رحلتهم.وبحسب متحدث باسم الشرطة، تم توقيف الرجل بتهمة “تمويل أنشطة إرهابية” في منزله في مدريد ووضع قيد الحبس الاحتياطي.ويشتبه بأنه قام بدور وسيط بين راغبين في إرسال “أموال من أنصار الجهاديين إلى سوريا” لمساعدة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العودة إلى أوروبا.وأرسلت المبالغ في غالبيتها عبر نظام “الحوالة”، وهي طريقة دفع غير رسمية تقوم على الثقة، وتعقبها أصعب بكثير من تحويلات المصارف.وقالت الشرطة إن هذه العملية “جزء من الحرب ضد الاستراتيجية الجديدة لداعش، الذي بعد خسارته السيطرة على أراض طلب من أعضائه العودة إلى بلدانهم الأم”.ويقدر عدد الأشخاص الذين توجهوا من أنحاء العالم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية منذ إعلانه “الخلافة” في 2014 بنحو 40 ألف شخص.وبعد خسارته تلك الأراضي يبقى سؤال عن عدد المقاتلين الأجانب الذين بقوا وأماكن وجودهم.وتوجه بعض هؤلاء للقتال في جبهات جهادية أخرى مثل جنوب الفلبين، ويعتقد أن آخرين يختبئون بانتظار فرصة للتسلل إلى أوروبا.وتنطوي مسألة إعادة المواطنين الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق على حساسية كبيرة في دول غربية تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية.وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مؤخرا، إن وزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع مازالت لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع المتشددين وأسرهم في سوريا والعراق، فيما صعدّت الولايات المتحدة ضغوطها على الحلفاء لاسترجاع المقاتلين الذين يحملون جنسياتهم.وأشار كاستانير إلى أن بلاده لا تنظر في “إعادة جماعية” للجهاديين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا، رغم أن هذه “الفرضية” جرت دراستها في وقت ما.ومنذ أسابيع، تتزايد المطالبات بعودة أبناء الجهاديين، في ملف حساس بالنسبة لفرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015.وتحاول الحكومة الفرنسية منذ سنوات التوصل إلى طريقة للتعامل مع المواطنين المشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المتطرفة في سوريا أو العراق.وبحسب أرقام الحكومة، يُعتقد أن ما يصل إلى 1700 مواطن فرنسي توجهوا إلى العراق وسوريا للقتال مع الجهاديين بين 2014 و2018.ويُعتقد أن نحو 300 قتلوا في المعارك.وبحسب وزارة العدل، بحلول سبتمبر 2018 عاد نحو 260 منهم إلى بلادهم طوعا، وجرت محاكمة نحو 200 شخص.

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