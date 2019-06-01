هل تمهد استقالة حيدر العبادي لانفراط عقد حزب الدعوة في العراق

2019/06/01 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تفاقم الغموض بشأن مستقبل حزب الدعوة الإسلامي في العراق مع تقديم رئيس مكتبه السياسي حيدر العبادي استقالته من جميع مناصبه

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