حرب وفساد.. كيف أغرقت حكومات اليمن الاقتصاد بالديون؟

2019/06/01 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهجت الحكومات اليمنية المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين نهج الاقتراض غیر محسوب العواقب، وذلك لتغطیة العجز في الموازنة العامة للدولة.ووصل إجمالي الدين

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