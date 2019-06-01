الحروب التجارية تعيد الجدل بشأن ضرورة تقليص دور الدولار

2019/06/01 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تمثل دعوة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إلى إصدار عملة موحدة لدول شرق آسيا خبرا عابرا، بغض النظر عن إمكانية تحقيقها،

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