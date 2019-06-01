2019/06/01 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر فادحة في الضالع أفادت مصادر يمنية بوصول 25 قتيلا و جريحا لعناصر ميليشيات الحوثي إلى مستشفى الثورة العام في مدينة إب، من جبهات القتال في محافظة الضالع.وقالت مصادر طبية إن المستشفى استقبل جثث 5 قتلى و20 جريحا سقطوا في جبهات القتال في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، حيث تتواصل المعارك بين القوات المشتركة والحزام الأمني مع المتمردين الحوثيين.وذكرت مصادر ميدانية أن حدة المواجهات بين الطرفين تصاعدت في جبهات قعطبة "باب غلق" والجبهة الغربية "شخب"، بعد سيطرة القوات المشتركة على عدد من المواقع بمنطقة شخب، ووصولها إلى أطراف منطقة الفاخر على الحدود بين الضالع وإب.وشن المتمردون الحوثيون قصفا عشوائيا بالمدفعية على قريتي شخب والقفلة غرب مديرية قعطبة، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح.كما قتلت امرأة وسط قرية لكمة الدوكي بمنطقة حُجر غربي الضالع برصاص قناص حوثي، عقب عودتها لتفقد منزلها وأخذ بعض الأشياء منه بعدما نزحت منه إلى القرى المجاورة بسبب تصاعد القصف العشوائي للحوثيين.وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين منذ مطلع شهر أبريل الماضي، إثر قصف واستهداف ميليشيات الحوثي للقرى السكنية والمواطنين غربي وشمالي الضالع.

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