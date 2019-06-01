الجمهور يحبس نادين نجيم في المنزل

2019/06/01 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمهور يحبس نادين نجيم في المنزلقالت الممثلة اللبنانية نادين نجيم عبر صفحتها الرسمية على تويتر إن جمهورها منعها من الخروج من منزلها بسبب ردود أفعاله المميزة تجاه مسلسلها "خمسة ونص"، حيث كتبت "بصراحة كنت أستعد للخروج للعشاء لكن التعليقات الجميلة وحماس (المتابعين) أجبراني على المكوث بالبيت والتفاعل معكم..تعبت من حمل الهاتف ونمّل إصبعي..شكرا لكل متابع وللإعلام والصحافة والنقاد على كل كلمة حلوة".

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