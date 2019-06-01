2019/06/01 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمل عرفة تعتذر لجمهورها بسبب مسلسلها "كونتاك"اعتذرت الفنانة السورية أمل عرفة عبر صفحتها على إنستغرام لجمهورها عن الأثر السلبي، الذي خلفته حلقة من مسلسلها "كونتاك" والتي تتحدث عن موضوع الهجوم الكيميائي المفبرك، مؤكدة أن المغزى من الحلقة لم يتوضح والمشكلة في المونتاج.

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