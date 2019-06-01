هجمات كركوك الدامية: محاولات لتوظيفها سياسياً

2019/06/01 | 06:58

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بغداد:سومر نيوز

ما زال الآلاف من قوات الأمن العراقية مرابطين وسط مدينة كركوك وضواحيها (250 كيلومتراً شمالي بغداد) بعد ت...

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