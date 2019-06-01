إندبندنت: شبكات دولية تموّل المتطرفين المعادين للإسلام في بريطانيا

2019/06/01 | 06:58

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متابعة:سومر نيوز

كشف تقرير حديث أن المتطرفين اليمينيين المعادين للإسلام في بريطانيا يتلقون دعما من شبكات تمويل دولية، و...

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