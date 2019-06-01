حرب وفساد.. كيف أغرقت حكومات اليمن الاقتصاد بالديون؟

2019/06/01 | 06:58

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متابعة :سومر نيوز

انتهجت الحكومات اليمنية المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين نهج الاقتراض غیر محسوب العواقب، وذلك لتغطیة ا...

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