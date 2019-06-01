6 قتلى و 4 جرحى بانفجار عبوة ناسفة وهجوم مسلح في ديالى

2019/06/01 | 08:00

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بغداد:سومر نيوز

ارتفع عدد ضحايا سلسلة التفجيرات في كركوك الليلة قبل الماضية إلى 40 قتيلاً وجريحاً، حسب حصيلة جديدة، وسط...

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