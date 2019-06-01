القمة الإسلامية تشيد بدور العراق في إحلال السلم والاستقرار بالمنطقة

2019/06/01 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد البيان الختامي لمؤتمر أعمال القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، بدور العراق في محاربة الإرهاب وإحلال السلم والاستقرار في المنطقة، وفيما أكد دعمه الكامل للحكومة العراقية، أدان الجرائم التي ارتكبت ضد التراث الحضاري في العراق.وجاء في البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل)، التي […]

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