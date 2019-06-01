وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة: هواوي وثيقة الصلة بالحكومة الصينية

2019/06/01 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان إن شركة هواوي وثيقة الصلة جدا بالحكومة الصينية.

وأضاف، أن "واشنطن تشعر بقلق من الهجمات الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية".

وتتهم

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