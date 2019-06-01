هذه الطريقة تنقذك من السكتة الدماغية

2019/06/01 | 08:19

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العهد نيوز – متابعة

كشفت دراسة حديثة أن الضغط البسيط على الذراع والساق قد يفيد الدماغ، وأن الضغط الإضافي قد يساعد في تنظيم تدفق الدم إلى

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