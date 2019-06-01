2019/06/01 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية – كلكامش برس؛ اعلنت كلية تربية البنات / جامعة الكوفة، السبت، حاجتها لتدريسيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراة وحسب اختصاصات معينة.وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “تعلن عمادة كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة عن ‎حاجتها لتدريسيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في الأختصاصات التالية للتعاقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة تعلن حاجتها لتدريسيين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة تعلن حاجتها لتدريسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).