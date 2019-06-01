2019/06/01 | 08:31

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بعد خطبة لوكيل السيستاني..



هذا ما قامت به شرطة كربلاء

بغداد -

كلمة

قال إعلام شرطة محافظة كربلاء إنه

أوعز بمنع إطلاق العيارات النارية واعتقال

المخالفين تنفيذاً لتوجيهات وزارة

الداخلية.

يأتي هذا عقب يوم واحد من خطبة دعا فيها وكيل السيد السيستاني، أحمد

الصافي، إلى وقف العنف ومنع العيارات النارية في العيد.

وأضاف إعلام الشرطة في بيان له: "ان خطبة المرجعية الدينية ليوم أمس

الجمعة والتي دعت الى منع العاب العنف وإطلاق العيارات النارية في

العيد، هي دعوة للحفاظ على الامن المجتمعي ولحماية أرواح المواطنين

ونحن نثمن مواقف مرجعيتنا الرشيدة التي تأتي وبشكل مستمر لمساندة

عمل القوات الامنية لفرض هيبة القانون".

وأشار إلى أن "قسم العلاقات والاعلام والشرطة المجتمعية وباقي

أقسام قيادة شرطة المحافظة تستمر وخاصة في المناسبات والأعياد على

منع تداول الالعاب التي تحرض على العنف".

وأكد البيان أنه "تم توجيه مفاصل أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية

بمنع إطلاق العيارات النارية واعتقال المخالفين على الفور لإنزال

أشد العقوبات بحقهم وفقا للقانون".

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