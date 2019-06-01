2019/06/01 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cEuhk5W36uQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الواحدة مع ادريس جواد / السياسي والنائب السابق محمد الدايني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الواحدة مع ادريس جواد / السياسي والنائب السابق محمد الدايني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).