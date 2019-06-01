سائرون: خلافات المحور والقوى ستنعكس سلبا على اداء البرلمان

2019/06/01 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت، القوى السنية الى انهاء الخلافات بينها، مشيرا الى ان خلافات تحالف المحور الوطني واتحاد القوى ستنعكس سلبا على ادارة مجلس النواب.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اي خلاف بين القوى السنية على منصب رئاسة مجلس النواب والمناصب الاخرى ستنعكس بشكل سلبي على اداء اعلى سلطة […]

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