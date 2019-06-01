2019/06/01 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود، الملك سلمان بن عبد العزيز بـ”خائن الحرمين” على خلفية القمم التي استضافتها السعودية، مؤكدا أن “هزيمته وزلزلته” باتت قريبة، فيما أشار إلى “فشل” ما وصفها بـ”قمم الخزي” في بيع القضية الفلسطينية.وقال آل سعود في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير سعودي: قمم الخزي فشلت وخائن الحرمين مقبل على زلزال ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير سعودي: قمم الخزي فشلت وخائن الحرمين مقبل على زلزال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).