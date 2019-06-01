الاتحاد: لن نعود الى مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم دون تفعيل مجلس كركوك

2019/06/01 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، عودته إلى الاتفاق المشترك بشان تشكل حكومة إقليم كردستان بالاتفاق على تفلعيل مجلس محافظة كركوك، مشيرا إلى أن جميع المفاوضات توقفت الى ما بعد عطلة العيد.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاتحاد الوطني الكردستاني مستمر في مقاطعة مفاوضات تشكيل حكومة اقليم كردستان وقد رهن عودته […]

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