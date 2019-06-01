"رسائل تطمين" تعيد موظفي إكسون موبيل الى البصرة

2019/06/01 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولون في وزارة النفط العراقية إن موظفي إكسون موبيل سيبدأون العودة إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي يوم الأحد بعد أن وافقت الحكومة على تكثيف الحماية الأمنية.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين قولهم إن الدفعة الأولى من الموظفين العائدين ستتألف من كبار المسؤولين والمهندسين المهمين لعمل الشركة، وذلك بعد أسبوعين من سحب إكسون موظفيها الأجانب الستين من الحقل ونقلهم جوا إلى دبي.

وجاء الإجلاء بعد أيام من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، متعللة بما قالت إنها تهديدات من إيران التي لها علاقات وثيقة مع الحشد الشعبي.

وطلبت إكسون تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة وإن العراق استجاب لذلك.

وبحسب التقارير فان إكسون تلقت رسائل تطمين من وزارة النفط العراقية وشركة نفط البصرة.

كان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان وصف الإجلاء في حينه بأنه "غير مقبول وغير مبرر"، قائلا إنه خطوة سياسية ولا يرجع إلى مخاوف أمنية حقيقية.

وأشار الى أنه بعث بخطاب إلى إكسون موبيل بعد مغادرة الموظفين يطالب فيه الشركة بإعادتهم للعمل على الفور في الحقل الواقع بجنوب العراق.

وأدى السجال المتبادل بين واشنطن وطهران على مدى أيام إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة وسط مخاوف من نشوب حرب بين أمريكا وإيران.





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