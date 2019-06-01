2019/06/01 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة
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هبطت أسعار النفط أكثر من 3% وسجلت أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات التجارية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهبط بنسبة 3% ويسجل أكبر نزول خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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