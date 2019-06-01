النفط يهبط بنسبة 3% ويسجل أكبر نزول خلال 6 أشهر

2019/06/01 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

هبطت أسعار النفط أكثر من 3% وسجلت أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات التجارية

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