الفتح : دور العراق ايجابي في إنهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية

2019/06/01 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقع عضو تحالف الفتح نسيم عبدالله، ان يكون للعراق دور ايجابي في انهاء الازمة المندلعة بين امريكا وايران، وكذلك مع باقي ازمات المنطقة.

وقال

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