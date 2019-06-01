بكلفة 25 مليار.. واسط تستأنف العمل بسبعة مشاريع خدمية متوقفة منذ خمس سنوات

2019/06/01 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة واسط، السبت، عن المباشرة بتحريك مشاريع خدمية متوقفة منذ عام 2014 جنوب مدينة الكوت بتمويل من ميزانية تنمية الاقاليم للعام الحالي 2019، مبينة أن كلفة تنفيذ تلك المشاريع تصل إلى 25 مليار دينار.وقال معاون محافظ واسط رحمن يسر في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الادارة المحلية قررت […]

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