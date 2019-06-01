محافظ كركوك بالوكالة يوجه اتهاماً للشرطة المحلية

2019/06/01 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدان محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري التفجير الذي شهدته مدينة كركوك والذي اود بحياة نحو 40 شخصاً بين قتيل وجريح.

وذكر بيان لمكتبه ورد لشفق نيوز ان "الجبوري ترأس اجتماعا طارئا للجنة الأمنية بالمحافظة وبحضور عضوي مجلس النواب ارشد الصالحي وريبوار طه وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية وممثلي القيادات الأمنية والأجهزه الأستخبارية" .

واضاف ان "الجبوري طمأن مواطني المحافظة وجرى خلال الاجتماع تحليل دقيق للحادث الأرهابي وتحديد المقصرين بالحادث والاجرءات الأمنية المتخذه قبل وقوع الحادث وبعد الجريمة الارهابية"، مثمنا "موقف وحضور اعضاء مجلس النواب وحرصهم العالي على امن كركوك وسلامة مواطنيها ودعم اجهزتها الأمنية" .

واكد الجبوري ان "دماء مواطني كركوك لن تذهب سدى، وسنصل لمرتكبي هذه الجريمة الأرهابية التي احزنت الجميع، وسيتم ايضا محاسبة المقصرين في اداء واجبهم الأمني"، مؤكدا ان "الأجهزة الأستخبارية كانت قد نبهت قبل ايام من وجود نوايا ارهابية قبل وقوع الهجوم الأرهابي، ولكن كان هنالك تقصير وضعف في الأداء الأمني لبعض تشكيلات الشرطة المحلية المتواجده بمناطق التفجيرات الأرهابية" .

واشار الجبوري الى ان "تكاتف مكونات كركوك وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية عامل مهم لتحقيق الأمن والأستقرار، وان امن وسلامة مواطني كركوك غير قابل للسجال السياسي، بل علينا جميعا علينا التوجه جميعنا نحو الأمن والأستقرار والحفاظ على المكاسب التي تحققت لمواطني كركوك ".

وتابع البيان "تدارس المجتمعون الية وضع حلول عاجلة في التعامل مع ملف عوائل مطلوبين للقوات الامنية او عوائل فلول داعش من المحافظات القريبة لكركوك واهمية ارجاعهم لمحافظاتهم الى جانب نقل عوائل اخرى من من محافظة كركوك لمخيمات النزوح المحددة ضمن حدود المحافظة، بما يحفظ أمن كركوك وسلامة مواطنيها بما يراعي المعايير الأنسانية" .

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