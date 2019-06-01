نائب عن الفتح: موقف صالح خلال قمة مكة منح الدبلوماسية قوة إضافية

2019/06/01 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، بموقف رئيس الجمهورية برهم صالح برفض البيان الختامي للقمة العربية في مكة، مشيرا الى ان الموقف منح الدبلوماسية العراقية قوة اضافية في عملية المصالحة بين دول المنطقة.وقال البلدواي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح أضاف زخما قويا للدبلوماسية العراقية من خلال رفضه الانخراط […]

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