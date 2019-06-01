مسؤول في شرطة كركوك يكشف عن تسجيلات لحظة تفجيرات المدينة

2019/06/01 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مسؤول في قيادة شرطة كركوك، السبت، عن تسجيلات لحظة تفجيرات التي ضربت المحافظة أول أمس الخميس.

وقال المسؤول في تصريح صحفي، إن "الجهات الأمنية حصلت على تسجيلات من كاميرات مراقبة عامة ترصد سيارة تويوتا بيضاء اللون، يضع من فيها أجساماً غريبة داخل حاويات النفايات التي انفجرت فيها العبوات الناسفة في المحافظة".وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "كل العبوات الستّ التي انفجرت كانت داخل حاويات النفايات، وقوات الأمن فككت اثنتين أيضاً داخل حاويات نفايات".وتابع أن "عمليات البحث جارية عن السيارة التي تم رصدها مع أول رقمين من لوحتها المثبتة عليها، على الرغم من أن هناك خشية من أنها باتت خارج المدينة الآن".واشار الى أن "الإجراءات تأتي بالتزامن مع تشييع الضحايا إلى مثواهم الأخير وخوفاً من حدوث احتكاك خلالها، بسبب تصعيد سياسي من عدة شخصيات لمّحت إلى تورط سياسي فيها".انتهى

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