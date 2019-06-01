توران يدعو لكشف الجهات المتورطة بتفجيرات كركوك

2019/06/01 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعا نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو مجلس النواب عن محافظة كركوك حسن توران، السبت، الى كشف الجهات المتورطة بتفجيرات كركوك عند احتمال التحقيق.وقال توران في تصريح صحفي، إن “التفجيرات وقعت في المناطق والأسواق التي فيها أغلبية سكانية تركمانية كما أن الانفجارات حصلت وقت الذروة مما يعني أن هناك استهدافا مقصودا”.

وأضاف توران أن “أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم داعش وهناك تراخ لدى الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة علما بأنه كانت هناك معلومات مسبقة عن حصول مثل هذه العمليات”.

وفيما حذر توران “من استمرار مثل هذه الخروقات” فإنه دعا إلى “كشف الجهات المتورطة بالحادث عند اكتمال التحقيق”.

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