2019/06/01 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالباني تكشف عن «جهات» تقف وراء أحداث كركوك الأخيرة

بغداد -

كلمة

كشفت النائب ألا طالباني، يوم السبت، عن جهات لم تسميها تقف

وراء الإحداث الأخيرة التي ضربت محافظة كركوك شمال العراق.

وقالت طالباني في تصريحات أوردتها وكالة العهد نيوز إن "عجلات قادمة

من الموصل إلى اربيل ثم كركوك هدفها القيام بأعمال تخريب وقتل في

المحافظة وتفاصيل أخرى خطيرة ".

وأضافت إن "هذه الإعمال تقف ورائها بعض الجهات لغرض زعزة الامن

والاستقرار في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني تكشف عن «جهات» تقف وراء أحداث كركوك الأخيرة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني تكشف عن «جهات» تقف وراء أحداث كركوك الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).