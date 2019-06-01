البرلمان يعتزم البت بموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات 

2019/06/01 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن مجلس النواب يعتزم البت بموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد.وقالت عضو اللجنة رفاه العارضي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة بانتظار موقف نهائي من مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بشأن التعديلات النهائية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف […]

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