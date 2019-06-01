2019/06/01 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دعت قمة منظمة التعاون الإسلامي، في بيانها الختامي، الدول التي نقلت سفاراتها إلى المدينة المقدسة إلى التراجع، فيما توعدت باتخاذ عقوبات ضدها.وأكد البيان الختامي للقمة، على “رفض وإدانة بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال”.واعتبر أن “قرار الرئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمة منظمة التعاون الإسلامي تتوعد الدول التي نقلت سفاراتها للقدس وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة منظمة التعاون الإسلامي تتوعد الدول التي نقلت سفاراتها للقدس ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة منظمة التعاون الإسلامي تتوعد الدول التي نقلت سفاراتها للقدس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).