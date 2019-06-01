2019/06/01 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة أصدرت القمة الإسلامية في دورتھا الـ14 العادیة، التي اختتمت الليلة الماضية في مكة المكرمة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إعلان مكة المكرمة.وتضمن الإعلان 12 مبدأ وخطوة يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بها والحفاظ عليها وهي: أولا: الالتزام بدعم منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأهداف التي حددها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القمة الإسلامية في السعودية تصدر إعلان مكة المكرمة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمة الإسلامية في السعودية تصدر إعلان مكة المكرمة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القمة الإسلامية في السعودية تصدر إعلان مكة المكرمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).