واسط تتحوط أمنيا تحسبا لحرائق محتملة تطال حقول المحافظة

2019/06/01 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة واسط، السبت، عن اتخاذ القوات الأمنية إجراءات وتحوطات أمنية لمنع وقوع اي حرائق محتملة تطال حقول ومزارع المحافظة، فيما أكد عدم تسجيل اية حرائق لغاية الان.وقال عضو المجلس صاحب الجليباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حقول محافظة واسط من الحنطة والشعير لم تتعرض الى حرائق كما حصل ويحصل في عدد من […]

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