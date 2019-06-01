2019/06/01 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء الآثار على أول دليل لوجود طفيليات المعدة البشرية في قرية ما قبل التاريخ في تركيا.وعُثر على بيوض مجهرية من دودة طفيلية معوية في براز وعينات من التربة محفوظة، عمرها 9 آلاف عام.ويعتقد علماء الآثار أن حالات الإصابة بالأمراض الطفيلية ازدادت مع كثافة تجمعات الصيادين المتجولين، الذين كانوا يعيشون قرب النفايات المتراكمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف أقدم حالة للعدوى الطفيلية في العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف أقدم حالة للعدوى الطفيلية في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف أقدم حالة للعدوى الطفيلية في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).