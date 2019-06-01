2019/06/01 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر كوكبنا بإعادة تدوير قاع المحيط بشكل دائم منذ نحو 3 مليارات سنة حيث ابتلع القشرة المحيطية القديمة في بعض المناطق مع إعادة تجديد قاع البحر في مناطق أخرى، ما أنتج مركبات فريدة.واكتشف الباحثون آثارا صغيرة من حبيبات الملح أظهرت وجود منتجات ثانوية وهي الماس، وهو عبارة عن بلورات من الكربون المغمور أُنشئت من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف في الماس يثبت أصله غير العادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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