نائب سوري لـ”المعلومة”: قادرون على إعادة بناء بلادنا بأنفسنا ولسنا بحاجة لأموال العرب

2019/06/01 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار، السبت، أن الشعب السوري قادر على بناء ما دمرته الحرب بنفسه دون الحاجة إلى اموال العرب والأميركان، متهما معظم الدول العربية بدعم الإرهابيين في بلاده.وقال جوخدار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السوريين لديهم القدرة على بناء بلادهم بأنفسهم وليسوا بحاجة إلى الأميركان والعرب والدول الغربية ليعيدوا بناء […]

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