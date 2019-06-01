2019/06/01 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور مروعة كشفت كيف يمكن لبطارية صغيرة واحدة أن تلحق الضرر بالجسم بعد أربع ساعات من ابتلاع طفل لها.وأجرت مؤسسة صفحة CPR Kids على “فيسبوك”، سارة هانستيد، محاكاة لمثل هذه الحادثة في شرائح دجاج وصورت النتائج المرعبة ونشرتها عبر الشبكة الاجتماعية.ووضعت هانستيد البطارية الصغيرة بين شرائح الدجاج لمدة تصل إلى أربع ساعات، وفي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور مروعة تكشف ما يحدث عندما يبتلع طفل بطارية صغيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور مروعة تكشف ما يحدث عندما يبتلع طفل بطارية صغيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور مروعة تكشف ما يحدث عندما يبتلع طفل بطارية صغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).