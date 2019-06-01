الجبهة التركمانية: تفجيرات كركوك استهداف مقصود

2019/06/01 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عدت الجبهة التركمانية، السبت، أن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت محافظة مساء امس الأول الخميس “استهدافا مقصودا” كونها وقعت في مناطق ذات غالبية تركمانية.وقال نائب رئيس الجبهة حسن توران في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التفجيرات وقعت في المناطق والأسواق التي فيها أغلبية سكانية تركمانية كما أن الانفجارات حصلت وقت الذروة مما يعني أن […]

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