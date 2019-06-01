2019/06/01 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قادة الدول العربية والاسلامية ضرورة تكاتف المسلمين في مواجهة الارهاب القائم والذي بات يهدد بلدانهم وشعوبهم .وشدد القادة في كلماتهم بالقمة الاسلامية بمكة المكرمة على ان القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية الاساس في محور نضال المسلمين ولابد من ايجاد حل عادل لها يقوم على اساس اقامة دولتهم الحرة المستقلة وضمن حدود الرابع من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة الدول الاسلامية يؤكدون في كلماتهم بالقمة الاسلامية ضرورة تكاتف المسلمين في مواجهة الارهاب والتحديات) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادة الدول الاسلامية يؤكدون في كلماتهم بالقمة الاسلامية ضرورة تكاتف المسلمين في مواجهة الارهاب والتحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).