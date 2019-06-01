2019/06/01 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت الفنانة السورية أمل عرفة عن الأثر السلبي، الذي خلفته حلقة من مسلسلها “كونتاك” في رمضان لدى المشاهدين، مؤكدة أن المغزى من الحلقة لم يتوضح والمشكلة في المونتاج.وتعرضت الفنانة عرفة لمجموعة من الانتقادات وردود الفعل السلبية، تجاه ما جاء في حلقة “كونتاك” التي تتحدث عن موضوع الهجوم الكيميائي المفبرك.ونشرت الفنانة رسالة اعتذار للجمهور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كونتاك يدفع أمل عرفة للاعتذار من الجمهور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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