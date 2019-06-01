نهائي أوروبي ساخن اليوم وهذا موعد المباراة والقنوات الناقلة

2019/06/01 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية مباراة من العيار الثقيل الليلة عندما يلعب ليفربول أمام منافسه توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد وتحديدًا

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