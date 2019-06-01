البلداوي يشيد بموقف صالح خلال قمة مكة

2019/06/01 | 09:21

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العهد نيوز – بغداد

اشاد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، بموقف رئيس الجمهورية برهم صالح برفض البيان الختامي للقمة العربية في مكة، مشيرا الى ان

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