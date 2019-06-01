تهاني قلبية ودعوة انسانية صادقة

2019/06/01 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهندس زمان صاحب الدراجي

أيها الباحثون عن الله في زخارف الجوامع والمساجد ! ابحثوا عن الله في بطون الجياع وملابس الفقراء !ايام قليلة ونودع رمضان الكريم تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم ، وقريبون على أبواب العيد السعيد عليكم وعلى عوائلكم ! سأكون أول المهنئين لكم وداعياً لكم بالصحة والسلامة والفرح الدائم لكم ولعوائلكم وبالاستعداد لاستقبال العيد بشراء مستلزماته وخاصة الملابس الجديدة لأطفالكم وعوائلكم !ولا اريد ان افسد عليكم الفرحة بالصيام واكماله وبالعيد وأفراحه ولكني اذكركم بمن صام من الجوع عوائل أو أطفال او كبار ! وبملابس بالية لاحول لهم ولا قوة بعد ان تركتهم الحكومة ولم تلفت اليهم ! وان الله يرانا ويراهم بعينه التي لا تنام وأن يهدينا بأن نساعدهم بما نستطيع عائلة او طفل على الأقل وبما يمكن أن نخلق الفرحة في نفوسهم ولو بشيء بسيط لنرتاح من هَم النظر الى الفقراء وهُم بحالة البؤس ، ونراهم سعداء بما أكلوا وارتدوا !وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ؟؟؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.



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