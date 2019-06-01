نائب عن النجف: متوجهون لزراعة الشلب وحرائق البساتين مسيطر عليها

2019/06/01 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الخميس، ان قضاء المشخاب يستعد لزراعة محصول الشلب خلال حزيران المقبل، لافتاً الى ان الحرائق طالت بساتين النجف ايضاً ولكنها ميسطر عليها.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “فرق الدفاع المدني على اتم الجاهزية بعد الحرائق التي حصلت في بعض الاراضي الزراعية بالمحافظات، حيث كان […]

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