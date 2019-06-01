2019/06/01 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائمون على مصنع “مرسيدس” الذي افتتح مؤخرا في روسيا أن المصنع مستعد لإطلاق سيارات الفئة E قريبا.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه سينتج قريبا سيارات Е 200 و Е 200 4MATIC و Е 220 d 4Matic، جميعها مزودة بعلب سرعة أتوماتيكية بـ 9 مراحل، ومحركات بنزين مختلفة السعة، بعزم 194 و197 حصانا.وأشار القائمون على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصنع مرسيدس الروسي يستعد لإطلاق أولى سياراته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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